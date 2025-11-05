Ukrajina in Moldavija do konca leta pripravljeni na začetek pogajanj o vseh sklopih

Ukrajina in Moldavija bosta do konca leta pripravljeni na začetek pogajanj o vseh sklopih pogajalskih poglavij, je v današnjem svežnju širitvenih poročil zapisala Evropska komisija. Bruselj si bo po besedah pristojne komisarke Marte Kos prizadeval, da bi lahko države članice EU to potrdile še novembra.

Ukrajina in Moldavija sta po navedbah komisije že izpolnili pogoje za odprtje pogajalskega sklopa o vladavini prava in temeljnih vrednotah EU, sklopa o notranjem trgu in sklopa o zunanjih odnosih. V Bruslju pričakujejo, da bosta do konca leta izpolnili tudi pogoje za odprtje preostalih treh od skupno šestih sklopov, v katere je razdeljen pravni okvir unije.

»Komisija bo nadaljevala svoje delo, da bi Svetu EU omogočila odprtje vseh sklopov v novembru,« je v predstavitvi svežnja širitvenih poročil v Evropskem parlamentu povedala komisarka Kos. Izrazila je upanje, da se bo to tudi zgodilo, saj je širitev proces, ki temelji na dosežkih držav kandidatk za članstvo. Širitveni poročili za Ukrajino in Moldavijo po njenih besedah kažeta, da ti državi opravljata svojo nalogo, tako da jo mora tudi unija.

V poročilu sicer Bruselj Kijev poziva, da mora obrniti nedavne negativne trende, vključno s pritiski na protikorupcijske organe in civilno družbo. Prav tako mora še naprej krepiti neodvisnost, integriteto, profesionalizem in učinkovitost sodstva in organov pregona, pa tudi boj proti organiziranemu kriminalu.

Glede cilja ukrajinskih oblasti, da bi pristopna pogajanja z EU zaključile do konca leta 2028, na komisiji poudarjajo, da je to izvedljivo, a bodo morale pospešiti sprejemanje reform. Podobno velja za moldavske oblasti, ki želijo pogajanja zaključiti v začetku leta 2028.

Kijev in Kišinjov sta za članstvo v uniji zaprosila kmalu po začetku ruske agresije v Ukrajini pred približno tremi leti in pol. Junija 2022 sta državi prejeli status kandidatk za članstvo, pristopna pogajanja pa sta uradno začeli junija lani. Vendar pa še vedno - predvsem zaradi blokade Budimpešte - čakata na začetek njihove vsebinske faze oziroma odprtje prvega sklopa pogajalskih poglavij.

Da bi se izognili vetu madžarskega premierja Viktorja Orbana, si komisija po besedah Kos prizadeva za mandat držav članic, ki bi omogočil začetek pogajanj na ravni delovnih skupin Sveta EU, sklope pa bi uradno odprli šele, ko bi bili izpolnjeni vsi pogoji. »Niti Ukrajina niti Moldavija ne potrebujeta gospoda Orbana, da bi sprejeli vse potrebne reforme,« je poudarila.

Glede Gruzije, katere pristopni proces je lani de facto zastal, pa je ocenila, da ima status kandidatke »samo še na papirju«. Opozorila je na močno demokratično nazadovanje v tej državi. »Gruzijski državljani zahtevajo evropsko prihodnost in imajo našo podporo,« je povedala komisarka.