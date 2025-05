Umestitvena maša papeža Leona XIV. bo 18. maja na Trgu svetega Petra v Vatikanu, prvo splošno avdienco pa bo novi vrhovni poglavar katoliške cerkve imel 21. maja, so danes sporočili iz Vatikana.

Umestitvene maše prvega papeža iz ZDA se bo po pričakovanjih udeležilo več svetovnih voditeljev.

Ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV., so kardinali za papeža izvolili v četrtek v četrtem krogu glasovanja. 69-letnik, ki ima perujsko in ameriško državljanstvo, je postal 267. papež, duhovni poglavar 1,4 milijarde katoličanov na svetu in naslednik argentinskega papeža Frančiška.

Na Trgu svetega Petra ga je ob izvolitvi pozdravilo več kot 100.000 ljudi, čestitke za novega papeža pa so prišle z vsega sveta.

Leon XVI. je danes vodil svojo prvo sveto mašo v vlogi papeža, v soboto ima na programu srečanje s kardinali, v nedeljo pa bo imel prvi nagovor z osrednjega balkona bazilike svetega Petra. Kot so še sporočili iz Vatikana, se bo v ponedeljek sešel z novinarji, prihodnji petek pa z diplomati, akreditiranimi pri Svetem sedežu. 24. maja ima predvideno srečanje z rimsko kurijo in zaposlenimi v Vatikanu.