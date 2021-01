Umetniki zaskrbljeni, Levica zahteva odpoklic veleposlanika

Enaindvajset slovenskih umetnic in umetnikov je včeraj v skupni izjavi izrazilo zaskrbljenost, potem ko so slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj ter ministrstvi za kulturo in zunanje zadeve prejšnji teden problematizirali sodelovanje Moderne galerije pri razstavi Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije v rimskem muzeju MAXXI. V skupni izjavi za javnost so zapisali, da razstavo organizira in v celoti financira Nacionalni muzej sodobne umetnosti 21. stoletja MAXXI v Rimu kot eden najpomembnejših svetovnih muzejev sodobne umetnosti, k njenemu oblikovanju pa so povabili slovensko strokovnjakinjo, mednarodno priznano, nagrajeno in uveljavljeno kustosinjo sodobne umetnosti Zdenko Badovinac.

Prav tako včeraj pa je vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec vlado pozval, naj odpokliče Tomaža Kunstlja, ker da skuša skupaj z ministrstvoma za kulturo in zunanje zadeve preprečiti sodelovanje Zdenke Badovinac in Moderne galerije pri razstavi z rimskim muzejem MAXXI.

Slovenski veleposlanik v Rimu je v depeši, ki jo je prejšnji teden javnosti razkril tednik Mladina, razstavi nasprotoval predvsem zato, ker je projekt povezan s tematiko nekdanje Jugoslavije in ker ne predstavlja dosežkov slovenske umetnosti.