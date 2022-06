Umrl Ivan Grobelnik, zadnji osvoboditelj zapornikov iz Starega piskra

V 102. letu je umrl Ivan Grobelnik - Ivo, še zadnji od šestih aktivistov Osvobodilne fronte, ki so leta 1944 rešili zapornike iz celjskega Starega piskra. Bil je častni meščan Celja, leta 2004 je prejel tudi Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. S kabineta župana Mestne občine Celje so sporočili, da je celjski mestni svet Grobelniku leta 2019 podelil naziv častni meščan Celja za junaško dejanje osvoboditve zapornikov iz Starega piskra, za negovanje spoštljivega spomina do narodnoosvobodilnega boja in boja proti nacifašizmu ter za širjenje domoljubja in pravičnosti.

Kot so spomnili, so v noči s 14. na 15. december 1944 Ivo Grobelnik, Riko Presinger, Dominik Lebič, Jože Gaber, Jože Zelinka in Martin Klančišar iz zloglasnega nemškega zapora, celjskega Starega piskra, osvobodili več kot 120 zapornikov. Pri tem jim je pomagal paznik Ivan Grad, ki jim je odprl vrata. Številne med njimi so nameravali že naslednji dan odpeljati v Maribor na usmrtitev.

»To je bilo junaško dejanje samoorganiziranih osvoboditeljev, ki je, kljub splošnemu poznavanju dogodka med ljudmi, šele v zadnjih letih dobilo zgodovinsko ovrednotenje, kot si ga zasluži,« so zapisali na celjski občini.

Za svoje dejanje je Grobelnik leta 2004 prejel Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Kot so takrat zapisali v obrazložitvi odlikovanja, je s soborci brez strela in prelite krvi obvladal in onemogočil pazniško in stražarsko posadko ter osvobodil okoli 127 političnih zapornikov.

V svoji karieri po vojni je opravljal več različnih služb v gospodarstvu, med drugim je bil direktor Perutnine Ptuj, zastopnik tovarne Kandit iz Osijeka, zadnja leta delovne dobe do leta 1980 pa je bil zaposlen v Kolinski, so zapisali v sporočilu kabineta celjskega župana.

Svoje spomine o akciji v Starem piskru, vojni in življenju je Grobelnik popisal v leta 2004 izdani knjigi Harmonika, škarje in Stari pisker. »V njej bralca zgoščeno in s precejšnjo mero humorja popelje po svoji razgibani življenjski poti, v kateri posebno mesto pripisuje veliki meri sreče,« so še zapisali.

Ob tem so navedli besede župana Bojana Šrota, da se je poslovil velik človek. »Njegovo junaštvo, njegov pogum, njegova dobrota, srčnost in vedrina ne bodo nikoli pozabljeni. Za vedno je z zlatimi črkami zapisan v zgodovino mesta, ki ga je imel zelo rad,« je dejal Šrot.