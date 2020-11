Umrl je Andrea Simone Lerussi

Deželno politiko je v ponedeljek zvečer pretresla vest, da je Andrea Simone Lerussi izgubil boj s težko boleznijo. Star je bil le 36 let. Odlikovala sta ga uglajen značaj in široko znanje, kar mu priznavajo tako politični zavezniki kot tekmeci.

Na videmski univerzi je bil predstavnik študentov, še bolj v ospredje pa je stopil leta 2013, ko je pri zgolj 29 letih s podporo levosredinskega zavezništva kandidiral za predsednika Pokrajine Videm. Njegov program je bil neobičajen, saj si je prizadeval za ukinitev pokrajine, češ da gre za potrato javnega denarja. V programu je poudarjal tudi skrb za vse jezike na Videmskem in izrecno omenjal tudi slovenščino.

Proti premočnemu desnosredinskemu kandidatu Pietru Fontaniniju mu le za peščico glasov ni uspelo izsiliti drugega kroga. V Vidmu je bil na čelu tajništva Demokratske stranke, kot tesni sodelavec Mariagrazie Santoro, ki je v deželni vladi imela resor za infrastrukturo in prostor, pa se je izkazal za natančnega poznavalca zakonov in stroke. Vodil je tudi pogovore in pogajanja pri izdelavi novega deželnega krajinskega načrta.

Ko bi na deželnih volitvah leta 2018 namesto Massimiliana Fedrige zmagal levosredinski kandidat Sergio Bolzonello, bi bil Lerussi najbrž imenovan za podpredsednika deželne vlade.

Prav Fedriga in še mnogi drugi v vrstah desne sredine v teh urah svojcem izrekajo sožalje. Demokratska stranka v Vidmu pa je v šoku. Nekdanja predsednica dežele Debora Serracchiani je jedrnato komentirala, da je bil Lerussi preposto »najboljši med nami«.