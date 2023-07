Umrl je novinar Andrea Purgatori

Danes zjutraj je v Rimu po krajši hudi bolezni umrl preiskovalni novinar Andrea Purgatori. Novico o smrti 70-letnika so sporočili njegovi družinski člani. V svoji plodni novinarski karieri se je novinar pri dnevniku Corriere della sera dolga leta posvečal predvsem vprašanjem v zvezi s terorizmom, obveščevalnimi službami, organiziranim kriminalom, dolgo je preiskoval ozadje letalske tragedije pri otoku Ustica, do katere je prišlo leta 1980. Avtor številnih reportaž in preiskovalnih zgodb je zadnja leta na televizijskem kanalu La7 vodil oddajo Atlantide. Nazadnje je sodeloval v snemanju Netflixovega dokumentarca Vatican Girl o izginotju 15-letne Emanuele Orlandi v Vatikanu leta 1983.