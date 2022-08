Umrl je novinar Omar Monestier

V noči na ponedeljek je umrl Omar Monestier, odgovorni urednik dnevnikov Il Piccolo in Messaggero Veneto. Kot poroča tiskovna agencija Ansa, je 57-letnega novinarja ponoči na domu obšla nenadna slabost. Monestier se je rodil 23. septembra 1964 v Bellunu v Venetu. Kasneje se je preselil v Moruzzo v videmsko pokrajino. Odkar je bil imenovan za odgovornega urednika dveh dnevnikov (kot prvi v zgodovini), je živel med Trstom in Vidmom. Pred tem je bil od leta 2012 na čelu videmskega in pordenonskega uredništva dnevnika Messaggero Veneto. Pokojnik zapušča ženo in štiri otroke.