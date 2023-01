Umrl je Silvo Fatur

Tudi med Slovenci v Italiji je globoko odjeknila vest, da je v nedeljo, 15. decembra, v Luciji pri Portorožu v starosti 88. let umrl slavist, literarni zgodovinar, šolnik, preučevalec krajevne zgodovine in bivši pedagoški svetovalec za slovenske šole v Italiji Silvo Fatur.

Pokojnik se je rodil 2. januarja 1935 v Zagorju pri Pivki, gimnazijo je dokončal v Postojni, študij slavistike na Univerzi v Ljubljani pa leta 1961, medtem ko je leta 1962 prejel tudi študentsko Prešernovo nagrado. Njegova službena pot šolnika pa se je prav tako začela v domačih krajih: po poučevanju slovenščine na osnovni šoli v Pivki je leta 1963 postal profesor na postojnski gimnaziji, leta 1965 pa ravnatelj. To funkcijo je opravljal do leta 1977, v tem obdobju pa je bil leta 1973 med snovalci prvega Dijaškega obmejnega srečanja Primorske (DOSP).

Ime Silva Faturja pa je s slovenskim šolstvom v Italiji povezano tudi drugače. Zlasti v 80. letih prejšnjega stoletja je bil namreč pedagoški svetovalec za slovenske šole v Italiji, pri čemer se je tamkajšnjim pedagogom priljubil predvsem zaradi svoje delavnosti, uvidevnosti in prijaznosti ter prisotnosti na terenu in dejstva, da je bil izreden strokovnjak za slovenski jezik. Drugače je bil od leta 1977 na koprski organizacijski oz. območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo tudi svetovalec za slovenščino, med letoma 1988 in 1992 pa predstojnik.

Fatur je bil v času svojega šolskega delovanja aktiven tudi v kulturni politiki, prispeval je tudi več učbenikov in pisal v različne revije, zunaj šolskih zidov pa se je posvečal preučevanju slovenskih literarnih velikanov, kot sta France Prešeren in Dragotin Kette, pa tudi domoznanstvu in raziskovanju zgodovine rodnega Zagorja in drugih krajev na Pivškem. Za svoje delo je prejel več nagrad, med temi leta 1994 najvišje priznanje na področju izobraževanja, leta 2009 pa je tudi postal prvi častni občan Pivke.