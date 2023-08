Umrl po sršenjem piku

Na Pordenonskem je zaradi posledic sršenjega pika na svojem domu umrl nekdanji občinski odbornik iz Spilimberga, 75-letni Gilberto Trambaiollo. Po piku sršena je po telefonu poklical sina na pomoč. Nato ga je v dnevni sobi obšla huda slabost in se je zgrudil na kavč.

Na kraj so prispeli gasilci, ki so uporabili avtolestev, da so dosegli podstrešje ter po odprtem oknu vstopili v stanovanje. Odprli so nato vrata reševalcem. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je bil moški že na kraju mrtev in da zanj ni bilo več pomoči. Doživel je anafilaktični šok. Karabinjerji so pri dogodku izključili vpletenost tretjih oseb.