Torek, 12 avgust 2025
Iskanje
Kronika

Umrl pod traktorjem v obcestnem kanalu

Voznika so prvi oživljali gasilci

Spletno uredništvo |
Karnija |
11. avg. 2025 | 18:46
    Umrl pod traktorjem v obcestnem kanalu
    Prizorišče nesreče (GASILCI)
Dark Theme

Gasilci iz Tolmeča so danes ob 16.15 posredovali v zaselku Mione na območju občine Ovaro v Karniji, kjer se je traktor prevrnil v obcestni kanal, pri čemer je padel na voznika. Moškega so potegnili izpod razbitin in ga začeli oživljati s prenostnim defibrilatorjem. Na kraj so kmalu prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118. Zdravnik je žal lahko le potrdil smrt voznika. Gasilci so zavarovali traktor in območje nesreče. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: