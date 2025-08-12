Umrl pod traktorjem v obcestnem kanalu

Gasilci iz Tolmeča so danes ob 16.15 posredovali v zaselku Mione na območju občine Ovaro v Karniji, kjer se je traktor prevrnil v obcestni kanal, pri čemer je padel na voznika. Moškega so potegnili izpod razbitin in ga začeli oživljati s prenostnim defibrilatorjem. Na kraj so kmalu prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118. Zdravnik je žal lahko le potrdil smrt voznika. Gasilci so zavarovali traktor in območje nesreče. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.