Umrl predsednik Evropskega parlamenta Sassoli

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je umrl danes star 65 let. Bil je nekdanji televizijski novinar, ki se je pred dobrim desetletjem odpravil v politiko kot evropski poslanec socialistov in demokratov (S&D).

Sassolija so leta 2019 potrdili za predsednika Evropskega parlamenta za mandat dveh let in pol, ki bi se iztekel ta mesec. Sredi decembra lani je sporočil, da se za drugo polovico petletnega mandata ne bo potegoval. Njegov čas na čelu Evropskega parlamenta je zaznamovala predvsem pandemija covida-19.

Ugled in spoštovanje v parlamentu si je Sassoli zagotovil predvsem s svojim smislom za organizacijo in kako se je njegova ekipa posvetila delu na daljavo. Uspešno se je uprl tudi francoskim pritiskom, da bi plenarne seje med pandemijo vseeno potekale v Strasbourgu.

V znak solidarnosti med pandemijo je nato prostore Evropskega parlamenta v Strasbourgu namenil kot prizorišče za testiranje na novi koronavirus in pripravljanje obrokov za družine v stiski, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Njegova Ahilova peta pa je bilo zdravje. Med drugim je prebolel levkemijo. Znan je bil sicer kot strasten kadilec, septembra lani pa je moral v bolnišnico zaradi pljučnice, zaradi česar je bil več tednov odsoten z dela. Znova so ga hospitalizirali 26. decembra zaradi zapletov pri delovanju imunskega sistema. Preminil je davi v bolnišnici v kraju Aviano na severovzhodu Italije.

»Če mi boste zaupali, se bomo skupaj borili za parlament, ki bo moderen, bolj transparenten, okolju prijazen in dostopen državljanom,« je obljubljal pred izvolitvijo.

Z izvolitvijo Sassolija si je Italija zagotovila, da je obdržala enega od treh ključnih položajev v Evropski uniji, potem ko se je s čela Evropske centralne banke poslovil Mario Draghi, Federica Mogherini pa s položaja visoke zunanjepolitične predstavnice EU.