V kraju Santa Maria la Longa na Videmskem je ponoči v prometni nesreči umrl 24-letnik iz Bagnarie Arse. S svojim fiatom punto je zapeljal v jarek in trčil v betonski zid, pri čemer je avtomobil zagorel. Mimoidoči avtomobilisti, ki so opazili goreči avtomobil, so ob 4.30 poklicali na pomoč. Prihiteli so reševalci službe 118 in gasilci, ki pa nesrečnemu vozniku žal niso mogli več pomagati. Iz avtomobila so lahko le potegnili njegovo zoglenelo truplo.