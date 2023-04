Umrla 18-letna motoristka

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in karabinjerji iz Tolmeča so sinoči okrog 22.30 posredovali v Verzegnisu blizu Tolmeča, kjer sta na cesti, ki pelje v kraj Sella Chianzutan, trčila avtomobil in motor. Mlado 18-letno motoristko, ki je obležala na tleh brez zavesti, so dalj časa oživljali, toda ves trud zdravstvenega osebja je bil žal zaman, ker je na kraju podlegla hudim poškodbam in umrla. V avtomobilu sta bili dve mlajši osebi, ki sta bili lažje poškodovani in so ju reševalci prepeljali v tolmeško bolnišnico. Gasilci, ki so bili v pomoč reševalcem, so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče.