Umrla je plesalka Carla Fracci

V 85. letu starosti je za posledicami težke bolezni umrla slavna italijanska slavna italijanska plesalka Carla Fracci. Fraccijeva se je rodila 20. avgusta 1936 v Milanu, kjer je kot zelo mlada baletka tudi zaslovela. S plesom se je začela ukvarjati pri desetih letih in leta 1954 diplomirala na baletni šoli milanske Scale. Štiri leta kasneje je postala prva plesalka Scale, ki je bila pravzaprav njen drugi dom, in v svoji dolgi in bogati karieri uprizorila več kot 200 likov. Predvsem romantični liki so ji bili pisani na kožo. Plesala je na najpomembnejših svetovnih odrih in ob boku največjih baletov 20-stoletja, kot so Rudolf Nurejev, Vladimir Vasiliev, Mihail Barišnikov, Hennign Kronstam, Erik Bruhn, George Iancu Amedeo Amodio in Paolo Bortoluzzi. Leta 1964 se je poročila z gledališkim režiserjem Beppejem Menegattijem, s katerim je nato tudi veliko sodelovala na odru. Fraccijeva je s svojo eleganco in talentom pustil neizbrisen pečat v zgodovini baleta in gledališča.