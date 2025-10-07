Unabomber ostaja brez identitete

Identiteta unabomberja, storilca 34 bombnih atentatov, ki je med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 sejal strah na severovzhodu Italije, bo po vsej verjetnosti ostala neznana. Rezultati dolgo pričakovanega izvedenskega mnenja, ki ga je naročilo tržaško tožilstvo in od katerega se je pričakovalo, da bo končno razkrilo identiteto storilca, namreč ni prineslo odločilnega preboja. Analiza DNK-ja, opravljena na desetih dokaznih predmetih, ni našla ujemanj z genetskimi profili enajstih osumljencev, prav tako ni bilo ujemanj v bazah podatkov varnostnih organov.

Poročilo izvedencev, ki sta ga pripravila nekdanji poveljnik preiskovalne enote karabinjerjev Ris iz Parme Giampietro Lago in priznana forenzična antropologinja Elena Pilli, je bilo predstavljeno na sestanku s predstavniki tožilstva in obrambe v ponedeljek zvečer. Dvatisoč strani dolgo nizanje podatkov in ugotovitev pa bo uradno predstavljeno preiskovalni sodnici Flavii Mangiante 20. oktobra, vendar zaključki so kot rečeno že znani.

Preiskava, ki je bila ponovno odprta novembra 2022, se bo torej zaključila, saj upanja na razplet primera dejansko ni več. Skoraj vsi napadi so obenem tudi že zastarali, možen bi bil pregon neznanega storilca zgolj v povezavi z eksplozijo z dne 6. maja 2006 blizu kraja Caorle, kjer je naprava, skrita pod zamaškom steklenice ranila medicinskega tehnika iz Mester.

Nekdaj glavni osumljenec Elvio Zornitta je za italijanske medije izjavil, da se ima zdaj končno za svobodnega. Danes 68-letni upokojeni inženir iz kraja Azzano Decimo je bil sicer leta 2009 odstranjen s seznama osumljencev, potem ko so preiskovalci ugotovili, da mu je policist z manipulacijo dokaza hotel pripisati zločine. Ponovno odprtje preiskave pa ga je po njegovih besedah ponovno pahnilo pod medijske reflektorje. Vseh teh let negotovosti mi ne bo nihče vrnil, je še dejal.