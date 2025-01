Upad števila nezakonitih prihodov lahko kaže na spremembo migracijskih poti

Število nedovoljenih vstopov v EU je bilo lani najnižje v zadnjih treh letih. Takšna je ocena Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, ki v poročilu za leto 2024 navaja, da so se prehodi prek različnih poti zmanjšali za kar 38 odstotkov. Na zmanjšanje skupnega števila prihodov migrantov po celotni uniji je vplival velik, 59-odstotni upad odhodov iz Tunizije in Libije, zaradi česar je bil migracijski pritisk na osrednjo sredozemsko pot lani bistveno nižji kot v preteklosti.

Po objavi podatkov je italijanska premierka Giorgia Meloni izjavila, da je manjše število prihodov »posledica italijanskih ukrepov«. Dodala je, da je njena vlada zaslužna celo za razbremenitev ostalih migracijskih poti, čeprav se je število prihodov iz zahodne Afrike in Kanarskih otokov povečalo za 18 %.

Italijanski solidarnostni konzorcij ICS opozarja, da bi morali preveriti tudi druge vire, saj »noben mednarodni vir ne poroča o zmanjšanju odhodov iz glavnih izvornih območij migrantov«. To pomeni, da »begunci ostajajo v tretjih državah, od koder bodo slej ko prej prisiljeni odpotovati,« še piše v sporočilu ICS. V konzorciju so zaskrbljeni tudi zaradi manjšega števila migrantov na balkanski poti, kar bi lahko bila posledica »povečanja nezakonitih zavrnitev na zunanjih mejah EU« ter »vedno bolj strukturiranih mrež tihotapcev, pri čemer prehodi potekajo na manj vidne načine«.