Upravitelj koče grobo žalil Liliano Segre in izzval ogorčenje

Očitno mu je šlo v nos, ker se je doživljenjska senatorka udeležila torkovega glasovanja v senatu, kjer je podprla zaupnico vladi Giuseppeja Conteja. Zato je Marino Screm, upravitelj planinske koče Malga Pramosio v Karniji, na svojem Facebook profilu objavil fotografijo 90-letne senatorke, ki je preživela holokavst, s pripisom zneskov domnevne mesečne in letne plače Liliane Segre, pod katerima je pisalo še »Za en podpis«. Ob tem je avtor objave, ki jo je po nekaj urah izbrisal, v furlanskem jeziku dopisal še, da »ta svinjska koža ni dobra niti zraven zelja.«

Na žalitev se je odzval predsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine Piero Mauro Zanin: »Ta neopravičljiva in sramotna žalitev ne sme mimo neopaženo, toliko bolj, če si nekaj takega privošči oseba, ki upravlja z deželnim premoženjem visoke simbolne vrednosti, kot je koča Malga Pramosio. V zvezi s tem je treba nemudoma ukrepati,« je izjavil. »Ne le samo zaradi hude osebne žalitve, dežela bi se morala zgroziti nad dejstvom, da si je to privoščila oseba, ki bi morala celostno skrbeti za kočo Pramosio, kjer so nacifašistične tolpe 21. julija 1944 pomorile več moških, žensk in otrok. Kasneje so morilci poboj skušali opravičiti s tem, da je šlo za povračilno akcijo za maščevanje partizanom, ki naj bi ukradli 24 konjev.«

Zanin je še ocenil, da ne gre zmanjševati pomembnosti tovrstnih izpadov, saj predvsem na družbenih omrežjih prihaja do nezadržnih izbruhov sovražnega govora s političnim, rasnim ali verskim ozadjem.

Doživljenjska senatorka je bila med drugim v torek tarča žalitve senatorja in liderja Lige Mattea Salvinija, ki je izjavil: »Doživljenjske senatorje, ki bodo legitimno glasovali zaupnico, spominjam na to, kar je o njih rekel lider Gibanja petih zvezd Beppe Grillo: ne umrejo nikoli ali pa umrejo prepozno.« Na žalitev nekdanjega ministra za notranje zadeve se je odzvala tudi predsednica senata Casellati. Salvini se za svojo izjavo, pa čeprav v obliki citata, ni želel opravičiti: rekel je, da bi to kvečjemu moral storiti kak senator G5Z. Liliana Segre se je na Salvinijeve besede odzvala z nasmehom in rekla, da je vraževerna, zato verjame, da ji je tako pravzaprav podaljšal življenje.