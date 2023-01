Urad za Slovence izbira najboljše naloge

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

Doslej se je na natečaj prijavilo že več kot 370 zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost Slovencev, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

Rok za prijavo na letošnji že 21. nagradni natečaj je 28. februar, upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva bodo prejela denarno nagrado, in sicer v višini 800, 600 ali 400 evrov.

Več o prijavi si lahko preberete v besedilo nagradnega natečaja, ki je na voljo na uradni spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in na portalu slovenci.si.