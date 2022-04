Ursula von der Leyen in Josep Borrell prispela v Kijev

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell sta danes prispela v Kijev. Ukrajini ponujata podporo in zagotovilo za članstvo v EU. Postopek sprejetja prošnje za članstvo v EU navadno traja več let, je med drugim povedala Ursula von der Leyen, kar pa je Ukrajina dosegla v tednu ali dveh, zato je pozvala k čimprejšnjemu nadaljevanju. Vlogo Ukrajine naj bi Svetu Evrope predstavili poleti, je še dodala.

EU bo danes ponovno odprla svoje predstavništvo v Kijevu, pa je že na vlaku na poti v ukrajinsko prestolnico napovedal Borrell. V Kijev je prispel tudi veleposlanik Matti Maasikas, ki je od septembra 2019 vodil delegacijo EU v Ukrajini. Estonski diplomat bo z majhno ekipo ponovno prevzel naloge v Kijevu.