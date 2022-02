Usposabljanje kadrov je izziv za prihodnost

»Lahko rečem, da je bil obračun zelo pozitiven, ne samo zato, ker je bil to obisk gospodarskih struktur, ampak tudi zato, da so bila vsa tri srečanja delovne narave, da smo bili tudi vsebinsko zelo močni, pogovarjali smo se o vsebini, tako da sem zelo zadovoljna. Pohvaliti moram tudi obisk pri banki, pri vseh pa moram občutiti skrb za slovenstvo, za slovenski jezik in za mlade.« Tako je po današnjih srečanjih z vodstvi Zadružne kraške banke Trst Gorica, Kmečke zveze in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja dejala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je današnji dan zopet posvetila obisku Tržaškega, kjer je tokrat spoznavala gospodarsko in kmetijsko stvarnost Slovencev v Italiji.

»Predlogi so bili zelo konkretni, podpora Slovenije je tudi zelo konkretna. Zagotovo povezovanje s strukturami v Sloveniji, tu lahko urad zelo pomaga oz. odpira vrata pri zbornicah in kmečkih organizacijah. V zadnjih letih se sodelovanje krepi z ministrstvom za kmetijstvo in tudi z uradom, tudi finančna podpora se v neki meri dviguje,« je dejala Jaklitscheva v izjavi za Primorski dnevnik, ki je drugače npr. pozitivno ocenila predlog KZ o krepitvi svetovalne službe za slovenske kmetovalce v Italiji, saj kmeta razbremeni ukvarjanja z birokracijo, glede predloga o rotacijskem skladu za razvoj slovenskega kmetijstva v zamejstvu pa so potrebni še bolj konkretni pogovori.

Glede pogovora s predstavniki SDGZ je ministrica izpostavila problematiko čezmejnega sodelovanja in pomen SDGZ pri pomoči podjetjem iz Slovenije, ki vstopajo na italijanski trg in italijanskim podjetjem, ki želijo vstopiti na slovenski trg, saj je pri slovenskih gospodarstvenikih v Italiji koncentracija bogatega znanja iz obeh držav. Poudarek je bil dan tudi na projektu pripravništva, ki bi mladim, ki stopajo na pot podjetništva, omogočil, da bi opravljali pripravništvo v zamejskih gospodarskih ustanovah kot tudi v podjetjih v Sloveniji, potem pa tudi v slovenskih podjetjih širom po svetu. Na vseh srečanjih pa so poudarili pomen usposabljanja kadrov ne samo v strokovnem, a tudi v jezikovnem smislu. »To je izziv za prihodnost in je treba pogledati, kaj se da na tem področju narediti,« je dejala ministrica Helena Jaklitsch, ki tudi poudarja pomen ustvarjanja gospodarskih pogojev v obmejnem pasu, tako da mladi ne bi odhajali drugam.

Ministrica je popoldne obiskala še pražarno PrimoAroma pri Proseški Postaji in sirarno Daria Zidariča v Praprotu.