V 24-urnem maratonu izdelal 148 šopkov

Koroški florist Žan Žolger je ob 8. uri zaključil 24-urni maraton v izdelovanju šopkov za postavitev Guinnessovega rekorda. V veliki dvorani MKC v Slovenj Gradcu je od torka od 8. ure zjutraj izdelal skupno 148 šopkov. Zadnji šopek ob 14. uri daje na licitacijo, ostale ponuja za prostovoljne prispevke. Polovico izkupička gre za dobrodelne namene.

Ves čas cvetličnega maratona so Žolgerja spremljali svojci, prijatelji in drugi, ki so ga pri podvigu v živo spodbujali. Tudi davi se je zadnje pol ure velika dvorana slovenjgraškega MKC napolnila s podporniki, ki so z vzkliki podpore in aplavzom pospremili zaključek izdelovanja pisanih in raznolikih šopkov. Mnoge od izdelanih so nekateri že med samim maratonom rezervirali, interesenti za šopke so se pripeljali tudi iz bolj oddaljenih krajev.

Vidno zadovoljen je bil 26-letni koroški florist ob zaključku 24-urnega maratona, v katerem je izdelal pestro paleto različnih šopkov, za katere je po zdajšnjih ocenah porabil kakšnih 2000 stebel cvetja in še dodatno zelenje.