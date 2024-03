V Abrucih zmagal kandidat desne sredine Marsilio

Kandidat desne sredine in dozdajšnji guverner Marco Marsilio je bil v Abrucih izvoljen oz. potrjen za predsednika dežele. Prejel je 53,5 odstotka glasov, medtem ko je kandidat leve sredine in Gibanja 5 zvezd Luciano D’Amico prejel 46,5 odstotka. Med strankami so največ glasov prejeli Bratje Italije, 24,05 odstotka, v levosredinskem taboru pa Demokratska stranka, 20,39 odstotka. V desni sredini se izida volitev veselijo, saj menijo, da ji po nepričakovanem spodrsljaju na Sardiniji vliva novih moči tudi na ravni vsedržavne vlade. V levi sredini pa je po uspehu na Sardiniji razočaranje precejšnje in odpira nekaj vprašanj tudi pri samem sodelovanju širše koalicije.