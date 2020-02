V Avstraliji požari pod nazdorom, grozijo pa poplave

V Avstraliji se je končalo večmesečno obdobje silovitih požarov, ki so terjali številna življenja, grozijo pa poplave zaradi obilnega dežja.

Vsi požari v najhuje prizadeti avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so pod nadzorom. Obilno deževje, ki je prispevalo k pogasitvi največjih požarov in omejitvi preostalih, pa povzroča nove nevšečnosti. Zaradi najhujših padavin v zadnjih 30 letih se namreč ponekod že spopadajo s poplavami, ki naj bi se nadaljevale tudi v prihodnjih dneh. V zvezni državi Queensland je deževje terjalo življenje kajakaša, še eno žensko pa pogrešajo. Zaradi poplave so evakuirali dom za ostarele, najmanj 18 šol je danes zaprtih. Padavine in veter naj bi se v Queenslandu in v Novem Južnem Walesu od petka, ko pričakujejo prihod ciklona Uesi, znova okrepile. Najhuje naj bi prizadel zlasti območja, ki se še niso opomogla od posledic požarov.