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Lipowitz in Pellizzari prva prikolesarila v Kranjsko Goro

Na kraljevski etapi dirke po Sloveniji se je s tretjim mestom izkazal tudi mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel

Spletno uredništvo |
Kranjska Gora |
20. jun. 2026 | 15:58
    Lipowitz in Pellizzari prva prikolesarila v Kranjsko Goro
    Tako sta ciljno črto prečkala Florian Lipowitz (levo) in Giulio Pellizzari (TOUROFSLOVENIA.SI)
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Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipowitz in Italijan Giulio Pellizzari sta končala na prvih dveh mestih kraljevske etape dirke po Sloveniji v Kranjski Gori (184,7 km). Nemec je bil najboljši na vzponu na Vršič, spuščal pa se je rezervirano, zato je dvojec moštva Red Bull-BORA-hansgrohe skupaj prečkal ciljno črto. Slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) je bil tretji.

Za Lipowitza, ki je po hierarhiji ekipe dosegel prvo mesto, je bila to šele četrta zmaga v karieri in prva po skoraj dveh letih. Vseeno je nekdanji biatlonec v zadnjih letih po skokovitem razvoju odlično dirkal na največjih preizkušnjah, kjer je v hrbet gledal le najboljšim kolesarjem na svetu. Na lanskem Touru je zaostal le za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom.

Ciljno črto v Kranjski Gori je Nemec po skupno 3800 višinskih metrih in izjemni predstavi njegove ekipe Red Bulla na Vršič prečkal skupaj s Pellizzarijem, tretje mesto je pripadlo Omrzelu, ki je veliko pridobil na spustu in zaostal 1:26 minute. V skupnem seštevku ima Lipowitz štiri sekunde naskoka pred Pellizzarijem in 1:32 minute pred Omrzelom, ki je oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Jutri bo še moč pridobiti sekunde v boju za visoke uvrstitve na razgibani etapi od Litije do Novega mesta (169,4 km) z zdaj že tradicionalnim prečkanjem Trške gore (1,7 km/10,5 %) slabih 10 km pred ciljem.

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