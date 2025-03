V Benečiji zaradi posledic vremenske ujme zaprli dve cesti

V Benečiji so ob slabem vremenu in močnem vetru v minulih dneh na cesto za Preval med Sovodnjami in Grmekom padla štiri velika drevesa. Pristojne službe odstranjujejo posledice vremenske ujme, prelaz Preval, ki povezuje Benečijo s severnimi predeli Soške doline pa bo še danes ali jutri zaprt za promet.

Na pokrajinsko cesto št. 76, ki povezuje Rabelj s cesto Na Žlebeh, pa se je v preteklih dneh odvalila skala, velika kot avtomobil. Danes bodo začeli s tehnično ekspertizo, da bi ugotovili, kako bo potekala sanacija. Cesto so prav tako zaprli za promet.