Zlato in srebro za DSL Doberdob

Športno-strelska ekipa Društva slovenskih lovcev Doberdob je pred kratkim na uglednem tekmovanju v Malih Munah na Hrvaškem odnesla laskave rezultate. Na tradicionalnem tekmovanju, ki se odvija na dan hrvaške neodvisnosti, 22. junija, in na katerem se v vasici na hrvaško-slovenski meji južno od Staroda zbirajo najboljši strelci iz celotne Hrvaške, se je ekipa DSL Doberdob v sestavu Sergij Štoka, Roberto Metlikovec in Susanna Mazzon prebila v sam vrh najboljših.

V kategoriji posameznikov je Metlikovec pometel s konkurenco in stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, pa tudi drugo mesto je pripadlo DSL Doberdob, saj se je s srebrom ovenčal Štoka. Skupno je na tekmovanju posameznikov nastopilo kar 67 strelcev, tako da je bila konkurenca izredno velika.

V ekipnem tekmovanju je v Malih Munah nastopilo 18 ekip in v tej kategoriji se je DSL Doberdob zavihtel skoraj do vrha, saj je trojici za las ušel zmagovalni oder in uvrstila se je na zelo dobro četrto mesto. Omenjeno tekmovanje, ki ga organizira Lovsko društvo Srndać, iz leta v leto utrjuje svoj sloves v hrvaškem in čezmejnem prostoru, tako da vsako odličje iz Malih Mun pomeni za udeležence velik uspeh. Dosežek pa ima za DSL Doberdob še izrazitejšo težo, ker ima doberdobska strelska ekipa omejeno možnost treningov, saj na Tržaškem in Goriškem ni primernega strelišča za vežbanje in je torej treba vsaj do Čedada.