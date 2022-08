V boju za balzamični kis Italija ne popušča

»Ocetna« bitka med Rimom in Ljubljano se nadaljuje. Italija namerava zoper Slovenijo vložiti postopek za ugotavljanje kršitev zaradi sprejetja pravilnika s pogoji za minimalno kakovost, označevanje in razvrščanje kisa in nadomestka za kis, kamor so na slovenskem kmetijskem ministrstvu zapisali, da se kot balzamični kis lahko označi vse, kar vsebuje dodatek zgoščenega ali nezgoščenega sadnega soka ali mošta. Slovenija bi skratka kot balzamični kis prodajala vsak kis, ki mu je dodan katerikoli sadni sok ali mošt.

Temu ostro nasprotujejo pri Konzorciju za zaščito balzamičnega kisa iz Modene (Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena, ABM), ki so februarja lani, potem ko je Slovenija decembra 2020 Evropski komisiji poslala omenjeni pravilnik, Ljubljano obtožili izigravanja pravil. Ocenili so, da bi lahko slovenska poteza postavila pod vprašaj celoten sistem italijanske zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe.

Italijanski minister za kmetijstvo, Tržačan Stefano Patuanelli je zato odhajajoči Draghijevi vladi predlagal vložitev postopka za ugotavljanje kršitev zoper Slovenijo, s katerim bi zaščitili balzamični kis iz Modene in bil pri tem uspešen. To je za konzorcij ABM nadvse razveseljivo, saj bodo odslej lahko računali na podporo državnega odvetništva.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.