V bolnišnici umrl 48-letni motorist

Motorist, ki je bil pozno sinoči hudo poškodovan v prometni nesreči, ki se je pripetila v Manzanu na Videmskem, je v videmski bolnišnici danes umrl. Gre za 48-letnega Patrika Caona iz Manzana.

Nesrečni motorist je sinoči v Manzanu iz še neznanih vzrokov izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal s cestišča, pri čemer je močno trčil v obcestni drog javne razsvetljave. Padel je in obležal brez zavesti na cestišču. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel hude poškodbe. Zdravstveno osebje ga je na kraju oživljalo in mu nudilo nujno zdravstveno pomoč. Nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer je prestal težak kirurški poseg, toda vsa prizadevanja zdravnikov, da bi mu rešili življenje, so bila žal zaman.