V Breginju medved nad čebelnjak

Približno teden dni potem, ko je slovensko upravno sodišče zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja, potem ko je spor sprožila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG), je v nedeljo v vasi Breginj na Kobariškem prišlo do napada medveda na čebelnjak, ki se nahaja le nekaj metrov nad hišo v strnjenem naselju, v kateri živi družina Baloh. Medved je čebelnjak razdejal in povzročil škodo, zdaj pa se bojijo, da se bo morebiti vrnil in poškodoval tudi ostale čebelnjake.

Župan Občine Kobarid Marko Matajurc je za STA povedal, da je po njegovih informacijah to eden redkih napadov medveda na Kobariškem. »Vemo, da se na našem območju nahajajo medvedi, obstajajo celo fotografije o prisotnosti vsaj dveh različnih medvedov. Ali je napadel čebelnjak kateri izmed njih, ne vemo. Zagotovo pa ni to neka stvar, ki bi se v našem okolju nenehno ponavljala,« je dejal Matajurc. Po županovih besedah panika zaradi tega ni potrebna, pač pa je potrebna nekoliko večja previdnost ob sprehodih in rekreaciji v naravi.

»Dejstvo je, da so na območju Gornjega Posočja medvedi, da so tu stalno prisotni. Zato je prav, da smo nekoliko bolj glasni, ko hodimo v naravo, in da smo nekoliko bolj opazni tudi za divjad,« je še svetoval Matajurc, ki je za Radio Robin priznal, da je gospodarska škoda bila že večkrat povzročena tudi na drobnici.