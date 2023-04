V Casoliju niso pozabili na Slovence

V Casoliju v Abrucih zelo lepo ohranjajo in gojijo spomin na nekdanje fašistično taborišče, za kar nosi veliko zaslugo zlasti zgodovinar Giuseppe Lorentini. Tam so bili zaprti Judje iz drugih držav, ki so med fašizmom prebivali v Italiji, pripadniki romskih skupnosti ter zlasti antifašisti iz takratne Jugoslavije, med katerimi je bilo največ Slovencev.

S taboriščem v Casoliju se je veliko ukvarjala tudi tržaška zgodovinarka Marta Verginella, ki je svoja raziskovanja in svoje poglede na to črno obdobje italijanskega zgodovine predstavila na univerzi v Campobassu. Njeno »lectio magistralis« sta uvedla rektor univerze Luca Brunese in župan Roberto Gravina, ob tej priložnosti so odprli dokumentarno razstavo o fašističnih taboriščih v Abrucih in Moliseju, ki jo je skupaj s sodelavci pripravil Lorentini.

Zgodovinarka, ki poučuje na ljubljanski univerzi, je bila nato gostja občine Casoli in tamkajšnjega dokumentacijskega centra o taborišču. V Casoliju jo je sprejel tudi župan Massimo Tiberini, ki ji je izročil spominsko plaketo.