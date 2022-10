V čelnem trčenju dve osebi huje poškodovani

Reševalci službe 118 so danes okrog 6. ure posredovali v Premariaccu na Videmskem, kjer sta na nekdanji pokrajinski cesti št. 48 čelno trčila dva avtomobila, pri čemer se je eden tudi prevrnil. Dve osebi sta bili huje poškodovani, toda nista v življenjski nevarnosti. Prepeljali so ju v videmsko bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo njene vzroke.