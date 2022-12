V čelnem trčenju huje poškodovane tri osebe, med njimi dvoletni otrok

V silovitem čelnem trčenju dveh avtomobilov na hitri cesti, ki teče na območju za bolnišnico v Tolmeču, so bile danes zjutraj tri osebe huje poškodovane, med njimi dvoletni otrok. Očeta in dvoletnega sina, ki sta bila na enem od dveh avtomobilov, so z reševalnim vozilom deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v tolmeško bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. 63-letno voznico drugega avtomobila pa so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Na mestu so ji nudili najnujnejšo pomoč in so jo intubirali. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, predstavniki sil javnega reda pa preiskujejo njene vzroke.