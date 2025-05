V Cerknem po ponedeljkovem neurju ocenjujejo škodo

Po ponedeljkovem neurju, ki je prizadelo Cerkno, na tamkajšnji občini še ocenjujejo škodo. Ocena je že presegla dva milijona evrov, je povedal cerkljanski župan Gregor Uršič, ki opozarja, da je neurje prizadelo tudi sosednje občine. Trenutno sicer plazovi ne predstavljajo nevarnosti prebivalcem.

Kot je še pojasnil Uršič, ki je dobršen del današnjega dne preživel na terenu, zaenkrat še ne morejo oceniti celotne škode. »Do zdaj smo evidentirali 18 plazov, več poškodb na lokalnih cestah, nekatere izmed njih še vedno niso odprte,« je dejal.

Plazovi hiš in tamkajšnjih stanovalcev sicer ne ogrožajo, je pa Uršič povedal, da je vzporedno z državnimi cestami še nekaj plazov, ki potencialno lahko naredijo dodatno škodo. Ob tem tudi redno spremljajo vremensko napoved, a tako danes kot v četrtek dodatnega deževja ne pričakujejo.

V ponedeljek so v času neurja sicer v občini aktivirali gasilsko zvezo in več prostovoljnih gasilskih društev. »Na ponedeljkovih intervencijah je bilo na terenu okrog 70 prostovoljnih gasilcev,« je še ocenil Uršič in dodal, da ti zdaj z delom zaključujejo, ostajajo pa še na dežurstvih.

Ponedeljkove izdatne padavine so povzročile nekaj škode v sicer omejenem obsegu tudi v FJK, zlasti na severozahodu in severovzhodu dežele. Tam je bilo deževje najmočnejše in so nastajali tudi nalivi, poročali pa so tudi o krajevni toči. Najmanj dežja je zaradi okrepljenega jugovzhodnega vetra padlo ob morju.