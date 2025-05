V četrtek solidna vremenska fronta, konec tedna z anticiklonom

Na vreme pri nas vpliva ciklonsko območje z atlantskim zrakom, ki povečuje nestanovitnost. Danes in jutri bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Vmes bodo zlasti ob morju možne občasne delne razjasnitve.

V četrtek bo večji del Evrope od zahoda prečesala solidna vremenska fronta, ki bo oplazila tudi naše kraje. Nestanovitnost se bo povečala. Sprva bo ponekod lahko še spremenljivo oblačno, čez dan pa bo oblačnost naraščala in se bodo zlasti popoldne in zvečer pojavljale močne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo mestoma lahko močne. Ponekod bodo lahko padle večje količine dežja.

V petek zjutraj bo ponekod še oblačno in deževno, čez dan pa se bo vreme postopno izboljšalo. Ohladilo se bo, zapihala bo burja.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 22 stopinj Celzija.