V Codroipu ženo zabodel do smrti in pobegnil

V furlanskem Codroipu se je v noči na sredo zgodil femicid. Štiridesetletno Elisabetto Molaro je 44-letni soprog, Paolo Castellani, zabodel do smrti in pobegnil s kraja zločina. Castellani je poklical enotno številko za klic v sili (112), nato pa odšel od doma. Njuni hčerki, gre za pet- in osemletno deklico, sta v času umora spali v svojih sobah. Kot kaže, naj ne bi nič slišale in tudi ne videle. Socialne službe so ju zaupale starim staršem.

Ko so vstopili v hišo, kjer je družina živela, so našli Elisabettino truplo, na katerem je bilo več vbodnih ran. Karabinjerji so Paola Castellanija nekaj ur kasneje izsledili v bližini Vile Manin: bil je peš in v šoku, njegove obleke so bile prekrite s krvjo. Zaradi zmedenega stanja, v katerem je moški bil, so ga odpeljali v bolnišnico, zatem pa na postajo, da bi ga zaslišali.

Po prvih informacijah kaže, da naj bi se par ločeval in da se Castellani s tem ni hotel sprijazniti. Preiskovalcem sicer še ni povedal ničesar o tem, zakaj in kako naj bi se umor zgodil.

Preiskovalci so v jutranjih urah našli nož, s katerim se je Castellani spravil nad Elisabetto Molaro. Bil je na tleh, v bližini tamkajšnje reke, ob cesti, po kateri se je 44-letnik po umoru oddaljil od doma.