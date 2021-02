V deseterici najboljših evropskih destinacij Rim, Firence in Dolina Soče

Na izboru najboljša evropska destinacija 2021 (European Best Destinations) se je na prvo mesto uvrstilo portugalsko mesto Braga, na drugem mestu je Rim, četrta najboljša destinacija pa so Firence.

Med deset najboljših destinacij se je uvrstila tudi Dolina Soče, na devetem mestu.

Popotniki z vseh koncev sveta so v glasovanju za 10 najboljših destinacij v letošnjem letu po Bragi in Rimu na tretje mesto postavili hrvaški Cavtat. Sledijo italijanske Firence, romunsko mesto Sibiu, francoski Pariz, grška Kefalonija, črnogorski Kotor, slovenska dolina Soče in španski Kanarskiotoki.

European Best Destination je spletna stran, ki promovira kulturo in turizem v Evropi. Z organizacijo sodelujejo vse najpomembnejše evropske turistične agencije.