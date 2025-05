V deželni vladni večini FJK zakopali bojno sekiro

V deželni vladni koaliciji so včeraj po skoraj dvournem soočenju političnih sil, ki jo oblikujejo, zakopali bojno sekiro. Preoblikovanja deželne vlade ne bo, je pred predsedstvom Dežele Furlanije - Julijske krajine naznanil njen predsednik Massimiliano Fedriga. Ta se je v minulem vikendu znašel v težavnem položaju, ko je na dan privrelo negodovanje vidnega predstavnika Bratov Italije, ministra za odnose s parlamentom Luce Cirianija iz Pordenona, ki je nergal zaradi zamud s selitvijo pordenonske bolnišnice v nove prostore.

Več kot le kritike zdravstvu

A ni šlo le za kritike zdravstvu: povod za napetosti med Ligo in Brati Italije v deželni vladi je bil tudi drugačen pogled v teh strankah na tretji mandat, kot smo poročali v teh dneh. Pred novinarje je Fedriga stopil skupaj z deželnimi voditelji strank, ki podpirajo vladno večino v FJK, to so Marco Dreosto (Liga), Sandra Savino (Naprej, Italija), Walter Rizzetto in »sredinec« Angelo Compagnon.

Šef deželne vlade, ki bi se rad na tem položaju videl še za tretji mandat, je dejal, da ne bo nobenega preoblikovanja deželne vlade. Vsi člani njegove ekipe, tudi tisti, ki so mu po izbruhu politične krize v deželi vrnili svoje mandate - to so bili ligaši Sebastiano Callari, Stefano Zannier in Barbara Zilli, ki so jim zatem sledili še tisti iz Fedrigove liste, torej Sergio Bini, Pierpaolo Roberti in Alessia Rosolen, ter Riccardo Riccardi (Naprej, Italija) - torej ostajajo na svojem položaju. Prav tako ne bo nobene prerazporeditve resorjev.

Prosil bo za zaupnico

Guverner Fedriga, ki opravlja drugi mandat na tem položaju, bo deželni svet prosil za zaupnico. Tako naj bi še simbolno zakopali bojno sekiro, sicer pa je Fedriga že včeraj po soočenju koalicijskih sil dejal, da so mu vse izrazile podporo.