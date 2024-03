V Dolomitih snežni plaz zasul turna smučarja

Te dni je v višjih gorskih legah velika nevarnost proženja snežnih plazov. To so na lastni koži danes občutili trije turni smučarji iz Veneta, ki so se odpravili na 2715 metrov visoko Crodo del Lago, južno od Cortine. Snežni plaz jih je zasul, medtem ko so se danes zjutraj vzpenjali proti vrhu s smučmi na ramah. Dva od njih je odnesel v globino kakih 50 do 60 metrov, tretji pa se mu je uspel izogniti. Priskočil jima je na pomoč in poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili. Gorski reševalci iz Veneta, vključno z reševalnimi psi, so ob 10.20 na kraj poleteli s helikopterjem. Turna smučarja, ki ju je zasul plaz, sta se medtem sama uspela izvleči izpod kupa snega, oba pa sta se v nezgodi poškodovala. S helikopterjem so ju prepeljali v bolnišnico v Belluno, kamor so ju sprejeli na zdravljenje. Tretji turni smučar, ki je bil nepoškodovan, se je sam vrnil z gore. Gorski reševalci so območje temeljito preiskali s sondami in drugimi napravami za reševanje v snegu in izključili možnost, da bi bili pod plazom ujeti drugi ljudje.