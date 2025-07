V drugem delu noči in jutri zjutraj možni močnejši nalivi

Središče višinskega ciklona se bo v drugem delu noči pomaknilo nad naše kraje, pri čemer se bo nestanovitnost še povečala. Zlasti v drugem delu noči in jutri zjutraj bodo možni močnejši nalivi, opozarjata Arso, ki je za jutri zjutraj zaradi izdatnejših nalivov objavil oranžno opozorilo in civilna zaščita iz FJK, ki je za ves jutrišnji dan objavila rumeno opozorilo.

Pred tem bo tudi danes popoldne vremenska slika občasno nestanovitna in se bodo ob občasni spremenljivosti ali delnih razjasnitvah pojavljale krajevne plohe ali nevihte. Zlasti ponoči ali jutri zjutraj bodo lahko tudi močnejše.

Ozračje se je danes po dopoldanskih krajevnih padavinah že prvič rahlo osvežilo, temperature pa se bodo iz dneva v dan še spuščale.

Jutri bo še nekaj stopinj hladneje kot danes, občutnejšo ohladitev pa gre pričakovati za nedeljo ter zlasti od ponedeljka, ko bo naše kraje dosegel hladnejši severni zrak.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, kaže pa tudi na obdobja z delno jasnim vremenom.

V ponedeljek bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Glavnina padavin bo predvidoma v dopoldanskih urah, popoldne bodo padavine ponekod oslabele in ponehale.

Občutno hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 20 stopinj Celzija. Čez dan bo zapihala šibka burja.

V torek se bo vreme postopno izboljšalo.