V dve osebi strela udarila neposredno

Gorski reševalci in drugi, ki so sodelovali pri reševanju 18 ponesrečencev, v katere je v petek na Triglavu udarila strela, so po zaključeni akciji danes na novinarski konferenci v Mojstrani predstavili podrobnosti reševanja. Ob tem so znova opozorili, kako pomembno je pri hoji v gore spremljati razvoj vremena in ga ne podcenjevati. V petek okoli 15. ure se je na območju Triglava razvila nevihta, v kateri se je znašlo več pohodnikov, ki so se takrat vračali z gore. Med hojo s Triglava proti Malemu Triglavu je pričelo rahlo deževati, goro pa je prekrila gosta megla, sledili so udari strel. Pohodniki so se odpeli z jeklenice in se od nje nekoliko odmaknili, večina je izklopila tudi mobilne telefone.

Kljub temu je na območje, kjer se je zadrževalo 18 pohodnikov iz različnih manjših skupin, nekaj minut pred 15. uro najmanj trikrat udarila strela. V vsaj dve osebi je strela udarila neposredno, v eno žensko naj bi udarila dvakrat. Udar strele je tudi ostale pohodnike razmetal po skalovju. Dve osebi sta bili huje poškodovani, ostale lažje.

Med udeleženci je nastala panika in zmeda, so pa sami poklicali na številko 112 in o nesreči obvestili reševalce. Kot so pojasnili reševalci, je bilo reševanje zelo zahtevno, saj je bilo vreme izredno slabo, razmere na gori pa zaradi velikega števila poškodovanih kritične.

V poletnem času je v popoldanskem času velika verjetnost neviht, tako dase odpravimo v gore dovolj zgodaj, izbiramo poti, ki smo jim kos, imamo sseboj topla oblačila in zadostno količino vode ter hrane," je pozvalpodpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Miha Primc.