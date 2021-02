V eksploziji porušen del hiše

Danes okrog 7.30 je močna eksplozija odjeknila v Starmici v Nadiških dolinah. Del stanovanjske hiše je bil porušen, del pa občutno poškodovan. Sedemdesetletni domačin, ki v njej prebiva, na srečo, presenetljivo ni utrpel poškodb.

Ob 7. uri je šel v kopalnico, je povedal reševalcem, nakar se je vrnil v posteljo. Ob 7.30 ga je prebudila eksplozija in so med drugim letela sobna vrata. Nastalo pa je pravo razdejanje. Sosedje so takoj prihiteli na pomoč in poklicali reševalce. Na kraj so prihiteli gasilci iz Čedada in Vidma, policisti in karabinjerji. Gasilci preiskujejo vzroke eksplozije, po prvih podatkih kaže, da jo je povzročilo uhajanje plina.