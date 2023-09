V eksploziji stare granate umrl deček, dedek hudo poškodovan

Sinoči okrog 19. ure se je v Vivaru pripetila tragedija. V eksploziji stare granate iz druge svetovne vojne, ki naj bi jo prinesel domov dedek, je umrl 10-letni deček, njegov dedek pa je bil hudo poškodovan. Počilo je, medtem ko sta bila oba v garaži.

Na kraj so z reševalnima voziloma in zdravniškim avtomobilom prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, priletel je tudi reševalni helikopter. Zdravstveno osebje jima je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali z reševalnima voziloma, na katerih sta bili tudi zdravniški ekipi, v pordenonsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rdečo triažno kodo. Eden od dveh je bil nezavesten. Okrog 20.30 so iz bolnišnice sporočili, da je 10-letni deček, kljub dolgotrajnemu oživljanju in trudu zdravstvenega osebja, žal podlegel hudim poškodbam. Dedek pa je utrpel hude rane na obeh nogah in je njegovo zdravstveno stanje resno.