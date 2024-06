Koprski policisti so včeraj ob 20.11 na avtocestnem izvozu pri Postojni ustavili enoprostorec chrysler voyager, švedskih registrskih tablic, ki ga je vozil 46-letni državljan Švedske. Ugotovili so, da v vozilu prevaža enajst državljanov Turčije in tri državljane Sirije, so samovoljno zapustili prostore azilnega doma. Vsi omenjeni so na kraju ponovno zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom. Voznika bodo s kazensko ovadbo privedli na Okrožno sodišče v Kopru.