V Evropi se pije manj alkohola kot nekoč

Današnji mladi pijejo manj alkoholnih pijač od generacij pred njimi. To lahko empirično opazimo na raznih žurkah ali zabavah, na katerih pripadniki generacije Z oziroma rojeni od leta 1997 dalje bistveno manj sežejo po alkoholnih pijačah v primerjavi s starejšimi, ali pa se jih sploh ne dotaknejo. Tudi na splošno se v Evropi pije manj alkohola kot nekoč. To dokazujejo številke. Raziskava, ki jo je avgusta izvedla organizacija Circana, kaže, da 71 % potrošnikov kupuje oziroma pije manj alkohola, skoraj četrtina mladih med 25. in 35. letom pa se je popolnoma odpovedala alkoholnim pijačam. To bo imelo tako zdravstvene kot kulturne in gospodarske posledice, kar lahko opažamo že pri nekaterih vinarjih in pivovarjih, ki se odločajo za proizvodnjo brezalkoholnega vina in piva, v Nemčiji pa že beležijo trend zapiranja pivovarn.

»Bolj zdrave in osvežilne«

Raziskava Circane zaobjema šest najpomembnejših trgov v Evropi - Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Španijo in Veliko Britanijo -, v katerih je tržišče vseh pijač doseglo 166 milijard evrov prometa letno. Od tega je bilo za nekaj več 97 milijard evrov brezalkoholnih pijač, ki so v enem letu zabeležile 5,1-odstotno rast, ter za nekaj več kot 68 milijard evrov alkoholnih pijač, ki so zabeležile 1,8-odstotni padec. Po mnenju raziskovalcev nič ne kaže, da bi se lahko trend spremenil. »Prihodnost rasti je v rokah brezalkoholne inovacije,« so zapisali.

Kot poudarjajo avtorji raziskave, se število razlogov, ki potrošnike spodbujajo k prehodu z alkohola na alternativne pijače, kot so beljakovinski napitki, kombuča (želatinasta tvorba iz ocetnokislinskih bakterij in kvasovk, ki se uporablja za pripravo čajnega napitka, op.av.) ter pijače z nizko ali ničelno vsebnostjo alkohola, stalno povečuje. Ti napitki imajo po njihovih besedah pogosto tudi pozitiven vpliv na razpoloženje. Ljudje, ki se odločijo za brezalkoholne pijače namesto alkoholnih, najpogosteje navajajo, da so prve bolj osvežilne (55 % vprašanih), da so bolj zdrave, saj imajo rastlinske sestavine, poleg tega pa je njihov okus boljši (27 %), za 22 % anketiranih so brezalkoholne pijače »na splošno boljše«, za 21 % pa so »primernejše za njihov življenjski slog.«