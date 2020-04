V Evropi več kot milijon okuženih

V Evropi je bilo do zdaj potrjenih več kot milijon primerov okužbe z novim koronavirusom, bolezen covid-19 pa je že zahtevala več kot 84.000 življenj. Evropa je tako najbolj prizadeta celina, v kateri beležijo več kot polovico svetovnih primerov. Na svetu je po uradnih podatkih skupno več kot 1.991.000 okuženih, umrlo pa je več kot 125.900 ljudi. Število okuženih pa je verjetno še bistveno višje, saj v številnih državah testirajo samo najresnejše primere. Na vrhu sta Španija in Italija, kjer beležijo 172.541 oz. 162.488 okuženih in 18.056 oz. 21.067 smrtnih žrtev. Sledita Francija in Nemčija s 143.303 oz. 127.584 okuženimi in 15.729 oz. 3254 smrtnimi žrtvami. Največji dnevni porast števila okužb beležijo trenutno v Veliki Britaniji, kjer so do zdaj potrdili 93.873 okuženih in 12.107 smrtnih žrtev.