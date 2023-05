V Evropskem parlamentu poklon Borisu Pahorju ob prvi obletnici smrti

Prve obletnice smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja se bodo spomnili v Evropskem parlamentu v Bruslju. Na pobudo evropskega poslanca iz Slovenije Matjaža Nemca (S&D) bo danes, v torek, 30. maja, na dan, ko je pred enim letom Boris Pahor umrl v Trstu, odprtje razstave o njem in pogovorno omizje z gosti iz Trsta, Ljubljane in Pariza.

Dogodek je pripravila Nemčeva pisarna, podprli sta ga krovni organizaciji Slovencev v Italiji - Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij -, partnerja pri vsebinski zasnovi in organizaciji pa sta časopisa Primorski dnevnik in Primorske novice. Dnevnika iz našega prostora sta namreč pripravila z vsebinami bogato skupno prilogo z naslovom Pahorjevo stoletje ob pisateljevem stotem rojstnem dnevu avgusta 2013. Od pisatelja, ki jima je bil neštetokrat sogovornik, sta se primorska časopisa poslovila ravno tako s prilogo, ki je izšla le nekaj dni po njegovi smrti, 2. junija lani. Reprodukcija te priloge bo sestavni del bruseljske razstave, ki bo trijezična. Zanjo je vezno besedilo pripravila novinarka Primorskega dnevnika Poljanka Dolhar, pisateljeve knjige in osebni predmeti bodo prišli iz proseške knjižnice Borisa Pahorja, izbor je pripravila Ksenija Majovski. Med eksponati pa bosta izstopali odlikovanji držav Italije in Slovenije, ki sta ju 13. julija 2020, ob stoletnici požiga tržaškega Narodnega doma, v Trstu izročila 107-letnemu pisatelju predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor.

O vsem tem bo pripovedovala razstava, s katero »želimo širši evropski publiki ponuditi možnost vpogleda v izjemnost življenja in dela Borisa Pahorja. Slednji nam je s svojim zgledom trdoživosti, predvsem pa človekoljubnosti in velike ljubezni do življenja zapustil dragoceno sporočilo o pomenu vrednot, ki tvorijo jedro evropske ideje še dandanes, morda bolj kot kadarkoli poprej,» so zapisali v pisarni Matjaža Nemca.

Po razstavi pogovorno omizje

V Evropskem parlamentu bo najprej odprtje razstave ob 18. uri. Urejena bo v Spinelli 3D Bar Area, kjer bodo občinstvo nagovorili evroposlanec Matjaž Nemec, odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.