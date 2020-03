V FJK 28 okuženih, sedem na Tržaškem

Deželna uprava Furlanije - Julijske krajine je sporočila, da je trenutno v deželi 28 oseb okuženih z novim koronavirusom, večinoma se počutijo vsidobro. Zadnjih pet primerov so zabeležili na Videmskem (tri) in Tržaškem (dva), vsi so v domači izolaciji. Trenutno je največ okuženih na Videmskem (16), sledita Trst (7) in Gorica (5), Pordenon je edini še brez okuženih. Do četrtka je bilo v FJK v karanteni 249 oseb, negativnih testov pa skupno 369.

Deželni svetnik in deželni sekretar stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec je še vedno na opazovanju v Glavni bolnišnici v Trstu. Nekateri njegovi najožji stiki, na primer soproga, so bili na testu za novi koronavirus negativni. Še vedno pa ni znano, kje in kdaj se je deželni svetnik okužil. Medtem se je danes začelo čiščenje in razkuževanje sedeža deželnega sveta na Trgu Oberdan v Trstu, ki bo spet odprl vrata šele v ponedeljek. Prihodnje zasedanje pa bo na vrsti šele 22. marca, ko bo med drugim govor o nujnih ukrepih za krajevno gospodarstvo.