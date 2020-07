V FJK 3 nove okužbe

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 3 nove okužbe z novim koronavirusom. Po eno okužbo so odkrili v Vidmu in Pordenonu, okužena pa je tudi ena oseba z bivališčem izven dežele. Med okuženimi s covidom-19 ni bilo novih smrtnih primerov.

Trenutno je v FJK 126 aktivno okuženih (eden več kot včeraj). Hospitaliziranih je 8 okuženih (+1), dva se zdravita na intenzivni negi (=).

Skupno je bilo doslej v FJK 3375 okuženih, in sicer 1412 v Trstu (=), 1017 v Vidmu (+1), 723 v Pordenonu (+1) in eden na Goriškem (=).

Popolnoma ozdravelih je 2907 (+2), klinično ozdravelih je 14 (+1), v izolaciji pa ostajajo 102 okužena.

Od začetka epidemije je v Furlaniji - Julijski krajini umrlo 345 ljudi.