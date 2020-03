V FJK 36 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili novih 36 primerov okužbe s koronavirusom. Skupno število okužb v deželi FJK se je tako povečalo na 93.

Med temi je 19 ljudi hospitaliziranih, 10 v Trstu in 6 v Vidmu, tri osebe so na oddelku za intenzivno nego, dve v Vidmu in ena v Pordenonu. Skupno so opravili 1384 brisov. Trenutno pa je v teku pregled še dodatnih 234 vzorcev. Največ okuženih, 53, je v Trstu, 26 jih je v Vidmu, 10 v Gorici in 4 v Pordenonu. V Pordenonu je umrl 89-letnik, okužen s koronavirusom, ki pa je bil že predhodno v hudem zdravstvenem stanju zaradi drugih bolezni, je sporočil deželni odbornik Riccardi.