V FJK 505, v Italiji 31.084 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah ob 6017 testiranjih potrdili 505 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 8,3-odstoten. Umrlo je sedem bolnikov s covidom-19.

V FJK se je do zdaj okužilo 10.115 ljudi, in sicer 3318 v Trstu, 3788 v Vidmu, 1866 v Pordenonu in 1042 v Gorici. Tem je treba prišteti še 101 osebo izven dežele. Trenutno je v FJK 4594 aktivno okuženih. Hospitaliziranih je 161 bolnikov s covidom, 35 pa jih leži na intenzivni negi. Doslej je skupaj umrlo 394 oseb s covidom-19. Ozdravelo je 5127 ljudi, klinično zdravih je 59, v samoizolaciji pa 4339 ljudi.

V Italiji so od včeraj ob 215.085 testiranjih potrdili 31.084 novih okužb. Delež pozitivnih brisov se je povečal na 14,4%. Največ novookuženih so potrdili v Lombardiji, kjer jih je bilo 8960, sledita Kampanija s 3186 in Veneto s 3012 okuženimi. Umrlo je 199 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je 16.994 bolnikov s covidom-19 (1030 več kot včeraj), na intenzivni negi pa jih leži 1746 (95 več kot včeraj).

Akvino okuženih je 325.765 (26.595 več kot včeraj), medtem ko je do zdaj ozdravelo 283.567 ljudi. V samoizolaciji je 307.046 ljudi, skoraj 26 tisoč več kot včeraj.